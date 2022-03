pünktlich zum Frühlingsanfang ist nicht nur Zeit für das erste Eis in der Sonne im Park, sondern auch für die Hauptversammlungen der großen DAX-Konzerne. Hier werden traditionell die Gewinnausschüttungen an die Aktionäre beschlossen. Seit Jahren können sich viele Anteilseigner über Ausschüttungen freuen, die traditionelle Sparformen wie Sparbuch oder -brief schon lange nicht mehr abwerfen. Das ist auch in diesem Jahr nicht anders. So viel sei verraten: …

JETZT LESEN