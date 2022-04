Euro/US-Dollar-Kurs in Krisenzeiten

Die Zinserwartungen des Marktes haben sich in den vergangenen Wochen nur leicht

verschoben …

Sowohl die EZB- als auch die Fed-Erwartungen wurden durch die Ukraine-Invasion reduziert – allerdings nur gering. Hinzu kommt: Die Verschiebungen sind weitgehend parallel, rechtfertigen an sich also keine wesentlichen Bewegungen beim Euro/US-Dollar-Wechselkurs. Die Belastung für den Euro entsteht dadurch, dass die US-Dollar-positiven Fed-Zinserwartungen schon in unmittelbarer Zukunft liegen, die Euro-positiven EZB-Zinserwartungen in weiterer Zukunft. In einem Zustand erhöhter Unsicherheit (ausgelöst durch den Krieg) sind aber Erwartungen über die fernere Zukunft weniger relevant. Daher war die vorherige Marktbewertung des Euro/US-Dollar-Wechselkurses nicht aufrechtzuerhalten.