»Hoffentlich UnitedHealth versichert«

Übernahme von Change Healthcare Inc. für rund 7,84 Milliarden US-Dollar angestrebt

UnitedHealth (UNH) will für 25,75 US-Dollar je Aktie oder für insgesamt rund 7,84 Milliarden US-Dollar (bzw. 13,1 Milliarden US-Dollar inklusive der Nettoschulden) in bar die Change Healthcare Inc. kaufen, ein Technologieunternehmen für das Gesundheitswesen. Der US-Krankenversicherer geht davon aus, dass die Übernahme bereits im ersten Jahr einen Beitrag von 0,50 US-Dollar zum bereinigten Gewinn je UnitedHealth-Aktie beitragen würde. Strategisch passt Change Healthcare hervorragend zur Optum-Sparte von UNH, die Bewertungskennzahlen gelten als vergleichsweise moderat.