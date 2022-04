DAX-Anleger hoffen auf nachhaltige Entspannung am Ölmarkt

Für die kommenden Wochen erwarten wir die Rückkehr zu einer sehr volatilen Schaukelbörse am deutschen Aktienmarkt, nachdem sich der DAX dank der fallenden Ölpreise wieder in die Trading-Range von 14.000 bis 15.000 Punkte zurückgekämpft hat. Hoffnungen auf eine weitere Entspannung am Ölmarkt dürften den DAX regelmäßig unterstützen – vor allem, da die Anlegerstimmung mit einem VDAX-NEW von über 30 immer noch sehr nervös ist (siehe Grafik 2).