Investieren in den Megatrend Virtual Reality

Eintritt in die neue virtuelle Welt erhält man mit sogenannten Virtual-Reality-(VR-) oder Augmented-Reality-(AR-)Brillen. Diese sind zwar schon länger auf dem Markt, allerdings waren sie bislang meist nur bei Computerspielen im Einsatz. Das Prinzip und die Funktionsweise der Brillen sind gleich, allerdings sollen die Einsatzmöglichkeiten in den kommenden Jahren im Metaverse unendlich werden. Sie erstrecken sich von Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel dem virtuellen Besuch von Sportveranstaltungen, bis hin zu Live-Konzerten, oder wie wäre es mit einem Treffen mit Freunden am Fuße der Freiheitsstatue in New York? Aber auch in der Arbeitswelt bieten sich neue Opportunitäten. So lassen sich künftig in weltweit tätigen Unternehmen Meetings mit 3D-Avataren in virtuellen Konferenzräumen realisieren. Nicht zuletzt die Coronapandemie hat gezeigt, dass es oft kosten-, zeit- und ressourcensparend ist, wenn nicht jedes Treffen vor Ort stattfindet. Noch steckt das Metaverse in den Kinderschuhen, allerdings peilt Mark Zuckerberg bis 2030 schon eine Milliarde aktive Nutzer im Metaverse an.