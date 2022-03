MACD-Histogramm

Das MACD-Histogramm besteht aus senkrechten Balken, die die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Triggerlinie abbilden. Es verfügt wie der MACD-Indikator über eine Mittellinie mit einem Wert von null. Wenn sich die MACD-Linie über ihrer Triggerlinie befindet, ist das Histogramm über seiner Mittellinie, andernfalls darunter. Entsprechend korrespondieren die Kreuzungen des Histogramms mit der Mittellinie mit den klassischen MACD-Kreuzungssignalen zwischen MACD-Linie und Triggerlinie. Der zusätzliche Wert des Histogramms – das entweder als eigener Indikator dargestellt oder mit in den MACD-Indikator integriert werden kann – liegt in der Visualisierung des Momentums im Basiswert. Steigt das Histogramm an, signalisiert dies eine Stärkung der bullishen Kräfte. Ein fallendes Histogramm weist hingegen darauf hin, dass die bearishen Argumente an Überzeugungskraft gewinnen. Wendepunkte können entsprechend ein frühzeitiges Indiz für eine Trendwende im Basiswert liefern, vor allem wenn das Signal in Richtung des übergeordneten Trends weist. Ferner lassen sich nicht selten auch im Histogramm Divergenzen zum Kursverlauf im Basiswert ausmachen. Kreuzungssignale mit der Mittellinie, die aus einer positiven oder negativen Divergenz zur Preisentwicklung im Basiswert heraus erfolgen, gelten als zuverlässiger als einfache Kreuzungssignale. Lässt man sich den MACD-Indikator in der Chartsoftware gemeinsam mit dem MACD-Histogramm abbilden, erhält man damit ein Werkzeug der Technischen Analyse, das auf zwei unterschiedliche Arten Divergenzen erzeugen kann. Kaum ein anderer Indikator ist so vielseitig nutzbar.