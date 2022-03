Mit Blick auf den Langfristchart basierend auf den Tagesschlusskursen hatte die Aktie im März 2020 nach einem crash-artigen Ausverkauf ein 14-Jahres-Tief bei 54,22 US-Dollar verzeichnet. Hiervon ausgehend etablierte sie einen zyklischen Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Nach dem Bruch der mehrjährigen Abwärtstrendlinie schraubte sich die Notierung in den vergangenen Wochen dynamisch weiter nach oben und konnte schließlich die Kursspitzen aus den Jahren 2018 und 2014 bei 133,60 US-Dollar und 134,85 US-Dollar überwinden und ein am 7. Februar gesehenes neues Rekordhoch bei 138,55 US-Dollar markieren. Die derzeit stark überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren könnte nun jedoch jederzeit eine Konsolidierung oder auch einen deutlicheren Rücksetzer zur Folge haben. Dem Ausbruchsversuch kann noch keine Nachhaltigkeit bescheinigt werden. Mögliche Auffangbereiche für den Fall einer Verschnaufpause befinden sich bei 129,00 bis 131,00 US-Dollar, 127,00 US-Dollar und 110,00 bis 119,00 US-Dollar. Rücksetzer bis in den letztgenannten Bereich stellen den langfristigen Aufwärtstrend nicht infrage und könnten daher antizyklische Einstiegsgelegenheiten auf der Long-Seite offerieren. Auf der Oberseite verfügt der Anteilsschein über Hürden und potenzielle nächste Ziele bei 138,55 US-Dollar, 149,00/150,00 US-Dollar, 153,00 US-Dollar und 158,00 US-Dollar.