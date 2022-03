Mit Blick auf die charttechnische Situation weist die Apple-Aktie (WKN: 865 985) deutliche Absolute und Relative Stärke auf. Ein nicht unerheblicher Teil der Kursgewinne des S&P 500-Index im vergangenen Jahr gehen auf das Konto von Apple. Mit einer Indexgewichtung von derzeit rund 7,1 Prozent dominiert der Anteilsschein diesen marktbreiten Aktienindex vor Microsoft, Alphabet und Amazon. Während der Index in den vergangenen zwölf Monaten um 15,2 Prozent zulegen konnte, weist die Apple-Aktie für diesen Zeitraum ein Plus von 27,13 Prozent auf. Der jüngsten Schwächephase des Technologiesektors konnte sich das Papier weitgehend entziehen. Nachdem es im Januar an zwei Handelstagen intraday knapp die Marke von 182,85 US-Dollar übertreffen konnte und damit den Apple-Konzern zum ersten börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar avancieren ließ, musste es jedoch der extrem überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen. Der Wert ging unterhalb des neuen Rekordhochs in den Konsolidierungsmodus über. Diese Verschnaufpause könnte sich preislich ausdehnen, falls der momentane Unterstützungsbereich bei 159 US-Dollar per Tagesschluss unterschritten wird. Im charttechnischen Fokus stünde in diesem Fall die Zone von 148,00 bis 153,00 US-Dollar als mögliche Auffangregion, wo sich derzeit auch die steigende 200-Tage-Linie befindet. Darunter müsste eine kräftigere Korrekturphase in Richtung 139,00 US-Dollar eingeplant werden. Erst darunter würde schließlich der übergeordnete Aufwärtstrend gebrochen. Mögliche nächste Ausdehnungsziele oberhalb der derzeitigen Widerstandsregion 182,01/182,94 US-Dollar lauten 191,00/194,00 US-Dollar und 200,00 US-Dollar.