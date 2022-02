haben Sie sich auch schon immer einmal gewünscht, spannende Orte oder Länder in der Ferne zu erkunden, ohne die stundenlange Anreise, Jetlag oder Kofferpacken? Oder wie wäre es zu sehen, wie die Schuhe und die schicke Jacke aus dem Onlineshop an einem selbst aussehen, noch bevor man sie bestellt hat, einfach zuhause auf dem Sofa? Klingt nach Science-Fiction für Sie? Zugegeben, noch ist das Zukunftsmusik, doch spätestens nachdem Mark Zuckerberg sein Unternehmen von Facebook in Meta Platforms umbenannt hat, ist das Thema »Metaverse« in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt …

