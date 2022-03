Siemens Energy – ein Profiteur der Energiewende?

Klimadiskussion birgt Risiken und Chancen

Die weltweite Diskussion um die Verminderung des CO₂-Ausstoßes bewirkt strukturellen Druck auf den Strommix. Gas und vor allem Kohle spielen eine kleinere Rolle. Auch die Nuklearenergie ist politisch schwierig. In der Konsequenz steht das Geschäft mit Dampfturbinen, befeuert mit fossilen Brennstoffen oder Atomkraft, nicht mehr im strategischen Fokus. Aber auch die Nachfrage nach Gasturbinen, dem Kerngeschäft der Sparte Stromerzeugung, war global eingebrochen. In diesem Geschäftsfeld stehen scharfe Kostenmaßnahmen an. Zur Kompensation der ungünstigen Chancen will das Unternehmen massiv in das Geschäft mit grünem Wasserstoff einsteigen.