Kein Inflationsschock in Japan

Es erscheint äußerst seltsam, dass in Japans Konsumentenpreisen vom globalen Inflationsschock nichts ankommt. Zwar stiegen die Konsumentenpreise im Dezember um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (der höchste Wert seit Beginn der Pandemie), doch waren diese Preissteigerungen im Wesentlichen auf Energie (+16,4 Prozent) und frische Lebensmittel (+8,0 Prozent) zurückzuführen. Ohne diese Komponenten lagen die Konsumentenpreise in Japan um 0,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Auch im Januar scheint sich daran nichts geändert zu haben, wie die Zahlen aus Tokio nahelegen (0,0 Prozent gegenüber Dezember).