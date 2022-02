Ein Warnsignal war aber häufig, wenn die Zinsstrukturkurven flach wurden. Und genau hier liegt die Gefahr, wenn die Fed, wie von den Volkswirten der Commerzbank erwartet, in sechs Schritten den Leitzins bis Ende 2022 auf 1,50 bis 1,75 Prozent anheben sollte. Denn damit würde das Niveau des US-Leitzinses wahrscheinlich nur noch knapp unter der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegen, die wir Ende 2022 bei 2,3 Prozent sehen. Dieser unerwartet drastische Kurswechsel der US-Notenbank wird auch in den kommenden Monaten hohe DAX-Kursschwankungen bewirken. So lag die implizite DAX-Volatilität VDAX-NEW 2022 bereits bis Mitte Februar an sechs Handelstagen über der Marke von 25.