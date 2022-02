Erdgasnachfrage in der EU …

Der Füllstand der Erdgaslager in der EU ist momentan niedrig und liegt noch etwas unter den in den vergangenen Jahren zu beobachtenden Werten (siehe Grafik 1). Am Ende des Winters, Ende März, droht der Füllstand auf ein neues Rekordtief zu fallen, die Lagerbestände werden also weiter deutlich sinken.