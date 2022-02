Der Blick auf die Rohstoffmärkte 2022

2021 war ein turbulentes Jahr, in dem einige Rohstoffpreise auf neue Rekordhochs geklettert sind. Auch wenn es mancherorts momentan danach aussieht, als würde die Preisrally erneut Fahrt aufnehmen, erwarten wir im weiteren Jahresverlauf eher eine Seitwärtsbewegung unter Schwankungen. Der letztjährige Rückenwind von der Makroseite sollte spürbar nachlassen. Dabei spielt die Straffung der Geldpolitik der US-Notenbank Fed und der daraus resultierende festere US-Dollar ebenso eine Rolle wie die nachlassende Wirtschaftsdynamik in vielen Ländern. Auch deshalb dürften viele Rohstoffmärkte in diesem Jahr nicht mehr so angespannt sein wie im vergangenen.

Im vergangenen Jahr, dem zweiten der Pandemie, haben sich viele Rohstoffmärkte stark angespannt: Schließlich traf eine kräftige Nachfrageerholung vielerorts auf ein zu knappes Angebot. Viele Rohstoffpreise kletterten auf neue Rekordhochs oder zumindest auf Mehrjahreshochs. Am stärksten ausgeprägt war die Krise an den Energiemärkten: Die Preise legten entsprechend am meisten zu (siehe Grafik 1). Vieles spricht dafür, dass sich die Lage im laufenden Jahr allmählich entspannt. Denn vor allem im mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt für viele Rohstoffe, China, dürfte die Wirtschaftsdynamik nachlassen. Schließlich bremsen der angespannte Immobilienmarkt, eine Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation und die hohe Verschuldung das Tempo. In Europa hat sich aufgrund der Lieferkettenengpässe die Gangart ebenfalls kurzfristig stark verlangsamt, während in den USA die Erholung zurzeit noch kräftig ist, aber mit der zunehmenden Straffung der Geldpolitik nachlassen dürfte. Für Entspannung sollte aber auch sorgen, dass sich an vielen Märkten die teils witterungsbedingten Sondereffekte des vergangenen Jahres nicht wiederholen dürften und die momentan hohen Preise durchaus Anreiz zur Angebotsausweitung setzen. Doch auch wenn die Märkte in ruhigeres Fahrwasser gelangen, bleiben die Preise durch die teils langfristig guten Nachfrageperspektiven gut unterstützt. Das gilt vor allem für die Rohstoffe, die vom Trend zur Elektromobilität profitieren. Zudem dürfte die Nervosität nach dem einschneidenden Jahr 2021 höher bleiben als üblich, sodass die Preisschwankungen entsprechend kräftiger ausfallen dürften als in der Vergangenheit. Profitieren sollte von dieser Situation Gold, das – sobald der Zinserhöhungszyklus in den USA eingeleitet ist – als Anlagealternative wieder stärker gesucht sein sollte.