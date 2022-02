Die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0Y JQ2) weist zurzeit in allen Zeitebenen einen intakten Aufwärtstrend auf. Vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 159,50 US-Dollar konnte sie in der Spitze um rund 103 Prozent zulegen. Zuletzt hatte der Wert eine mehrmonatige Stauzone zwischen 270,73 und 295,65 US-Dollar ausgebildet. Ausgehend von der als Unterstützung fungierenden 200-Tage-Linie übernahmen Anfang Dezember 2021 die Bullen wieder das Ruder. Der dort gestartete Kursschub führte zum Ausbruch aus der übergeordneten Trading-Range und damit zu einem Anschlusskaufsignal mit neuen Rekordständen. Das sich hieraus ergebende Spiegelungsziel aus der Formationshöhe bei rund 321 US-Dollar wurde mittlerweile abgearbeitet. Angesichts einer nun überkauften markttechnischen Situation sollte eine ausgeprägte Konsolidierung oder auch deutlichere Korrektur eingeplant werden. So notiert beispielsweise der RSI-Indikator mittlerweile auf Basis der Zeitebenen Tageschart, Wochenchart und Monatschart oberhalb der Marke von 70. Ein möglicher Rücksetzer in Richtung der Unterstützungsregion von 293,00 bis 302,00 US-Dollar würde dabei nichts an der bullishen Ausgangslage ändern und könnte entsprechend eine antizyklische Einstiegsgelegenheit auf der Long-Seite offerieren. Darunter fungieren die Aufwärtstrendlinie sowie die 200-Tage-Linie bei derzeit rund 284 US-Dollar als wichtige Unterstützung. Zu einer Machtübernahme der Bären käme es aus heutiger Sicht erst bei einer Verletzung der Unterstützungszone bei 270,73/272,66 US-Dollar. Mit Blick auf die Oberseite ergibt sich mit der Rückkehrlinie des Aufwärtstrendkanals bei derzeit rund 340 US-Dollar ein mögliches Mittelfristziel.