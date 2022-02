Was wird 2022 wichtig?

Verliert Corona an Bedeutung?

Die Infektionszahlen steigen rasant, zu Jahresbeginn bleibt die Pandemie das dominierende Thema. Aber es mehren sich die Hinweise, dass bei einer Infektion mit der Omikron-Variante das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs deutlich geringer ist als bei der zuletzt vorherrschenden Delta-Variante. So ist die Zahl der Krankenhauseinweisungen in Großbritannien gegenwärtig deutlich niedriger als am Hochpunkt der vorherigen Welle Anfang 2021, obwohl die Neuinfektionen dreimal so hoch sind. Ähnliches ist in anderen Ländern zu beobachten. Bliebe es bei dieser Abkoppelung, könnte die Pandemie in diesem Jahr ihren Schrecken verlieren. Damit sind 2022 die Hospitalisierungsdaten der entscheidende Indikator, um den Fortgang der Pandemie zu beurteilen.