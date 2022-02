Von steigenden Zinsen profitieren?

Anleger, die auf steigende Zinsen setzen möchten, können am Finanzmarkt zum Beispiel auf fallende Anleihekurse setzen. Was für Experten klar ist, ist jedoch nicht für jeden Anleger sofort nachvollziehbar, wenn es um die Frage geht: Warum sinkt der Kurs einer Anleihe, wenn die Zinsen steigen? Der Hintergrund der Beziehung zwischen dem Kurs einer Anleihe und dem Zinsniveau ist einfach zu erklären: Eine Anleihe wird einmal ausgegeben, in der Regel zu 100 Prozent, und mit einem Zinskupon ausgestattet. Wer die Anleihe direkt bei Emission kauft, erhält am Ende der Laufzeit Zinsen und die Rückzahlung zu 100 Prozent. Verändert sich allerdings während der Laufzeit das Zinsniveau, dann beeinflusst das den Preis der Anleihe. Nehmen wir an, das Zinsniveau lag ursprünglich bei 6 Prozent und ist nun auf 5 Prozent gefallen. Dann muss der Kurs einer Anleihe mit genau einem Jahr Restlaufzeit und einem Kupon von 6 Prozent im Kurs steigen, damit sich die Rendite der Anleihe dem Marktniveau von 5 Prozent angleicht. Somit steigt der Kurs der Anleihe auf 101 Prozent. Wer jetzt die Anleihe kauft, bezahlt mehr, als er am Ende der Laufzeit zurückerhält, da Anleihen zu 100 Prozent zurückgezahlt werden. Was für den Käufer einen Nachteil darstellt, kann für denjenigen, der eine Anleihe hält, ein Glücksfall sein, da der Kurs der Anleihe gestiegen ist. Genau diese Beziehung zwischen Kurs der Anleihe und dem aktuellen Zinsniveau sollten Anleger bei der Geldanlage berücksichtigen.