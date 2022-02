Das Jahr der Entscheidung für den Euro?

Für die Euro-Wechselkurse wäre das relevant

Warum ist das für die Euro-Wechselkurse so entscheidend? Der Wert des Euro am Devisenmarkt wird ganz erheblich dadurch beeinflusst, wie er verzinst wird. Erhält man für einen Euro heute weniger Euro in der Zukunft (das heißt, ist der Zinssatz negativ), ist ein Euro heute weniger wert – auch gegenüber US-Dollar, japanischen Yen etc –, als wenn der Zinssatz positiv wäre, man für einen Euro heute in Zukunft also mehr Euro erhalten würde. An sich ist daher ein positiver Zinssatz ein Argument für eine stärkere Währung. Eine EZB, die in absehbarer Zukunft ihren Leitzins mit Rücksicht auf die Staatsschulden der Euroraum-Mitgliedsländer niedrig halten würde, wäre also ein Belastungsfaktor für den Euro am Devisenmarkt.