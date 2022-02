CoronaSorgen nehmen ab, doch Zinsängste steigen

Wir stufen das Konjunkturumfeld für Aktien jedoch weiterhin mit »neutral« ein, da in vergangenen Konjunkturzyklen der Start von US-Leitzinserhöhungen einen Aktienbullenmarkt zwar regelmäßig gebremst, aber nicht beendet hat. Das monetäre Warnsignal war stattdessen eine flache US-Zinsstrukturkurve, in der der US-Leitzins und die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen auf dem gleichen Niveau notieren. Ende 2022 sollte der US-Leitzins mit 1,25 Prozent jedoch weiterhin deutlich unter der Rendite der 10-jährigen US-Anleihe liegen, die zurzeit im Bereich von 1,80 Prozent notiert. Daher sollte in unserem Szenario der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten mittelfristig trotz höherer Kursschwankungen weitergehen.