Der Onlinebroker DEGIRO ist 2013 in den Niederlanden an den Start gegangen und ist seitdem in 18 europäische Länder expandiert. Dadurch wurde DEGIRO einer der größten Makler in Europa. Im Jahr 2020 folgte dann der Zusammenschluss mit flatex, um gemeinsam eine noch höhere Kapazität für nachhaltiges Wachstum und Entwicklung zu haben.