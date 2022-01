Was genau ist ein Spin-Off?

Bei einem Spin-Off werden von einem Unternehmen eine oder mehrere Geschäftseinheiten abgespalten. Der ausgegliederte Teil wird dann als rechtlich eigenständiges Unternehmen geführt. Es handelt sich somit um eine Firmenneugründung durch Ausgliederung eines oder mehrerer Teile eines bestehenden Unternehmens. Das Unternehmen nutzt diese Abspaltung, um die ausgegliederten Teile in eine Konzernbeteiligung umzuwandeln oder um sie als eigenständige Gesellschaft über den Kapitalmarkt zu veräußern und somit an frisches Kapital zu gelangen.