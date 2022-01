Trend 15: Das Angstbarometer VDAX wird 2022 häufiger über die Marke von 25 steigen. Ähnlich wie im Jahr 2021 sollte es sich auch 2022 auszahlen, Aktienpositionen vor allem in Phasen mit einem VDAX von 25 bis 30 Schritt für Schritt aufzustocken. Im Börsenjahr 2021 gab es bis zum 13. Dezember nur 19 Handelstage, an denen der VDAX über 25 notiert hat (siehe Tabelle 4). So lösten Ende November 2021 die Sorgen um die neue Coronavariante Omikron eine DAX-Konsolidierung mit großen Kursschwankungen aus. Für das Börsenjahr 2022 erwarten wir nun wieder deutlich mehr Handelstage, an denen der VDAX über 25 notiert. Denn mit dem Auslaufen der Anleihekäufe der US-Notenbank und den darauffolgenden drei Leitzinserhöhungen nimmt der starke monetäre Rückenwind, der die Aktienmärkte in den vergangenen Quartalen regelmäßig in unsicheren Marktphasen gestützt hat, deutlich ab. Damit wird der Markt anfälliger für Risikofaktoren wie weitere Rückschläge in der Coronakrise, höher als erwartete Inflationszahlen mit inflationskritischen Notenbanken, Unsicherheit am chinesischen Immobilienmarkt oder geopolitische Spannungen (Ukraine-Konflikt, Chinas Einfluss in Taiwan).