Die Ford Motor Company mit Sitz in Dearborn ist gemessen am Absatz (2020) der sechstgrößte Autohersteller weltweit und der zweitgrößte in den USA. Das 1903 gegründete Unternehmen, das mit der Einführung der Fließbandproduktion im Jahr 1913 Geschichte geschrieben hat, vollzieht derzeit eine massive Transformation in Richtung Elektromobilität. Vor allem der elektrische Pickup F-150 Lightning und der Mustang Mach-E treffen auf starke Nachfrage und veranlassten den Konzern unlängst, Pläne zu verkünden, die entsprechenden Produktionskapazitäten hochzufahren. Trotz der weltweiten Chipkrise konnte Ford bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen die Markterwartungen übertreffen und mit einer Anhebung der Gewinnziele für das Gesamtjahr überraschen.