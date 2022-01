Alphabet C

Alphabet Inc. ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft, die im Jahr 2015 durch die Umstrukturierung des Google-Konzerns (Google Inc.) hervorgegangen ist. Das bekannteste und erfolgreichste Produkt des 1998 von Larry Page und Sergey Brin gegründeten Internetriesen ist die Suchmaschine Google, die mit weitem Abstand globaler Marktführer ist. Daneben gehören unter anderem die Internetplattform YouTube und das Betriebssystem Android zum Unternehmen. An der Börse werden Alphabet-Aktien in den beiden Gattungen A und C gehandelt, die beide im Auswahlindex Nasdaq 100 notieren. A- und C-Aktien unterscheiden sich lediglich darin, dass die C-Papiere kein Stimmrecht haben.