Ist der Euro ein sicherer Hafen?

Ist diese Fähigkeit von BoJ und SNB in Gefahr? Dafür spricht wenig. Die jüngste Inflationsphase ist in der Schweiz und in Japan deutlich geringer ausgeprägt als in anderen G10-Ländern. Der Vergleich momentaner (September 2021) Inflationsraten mit Inflation vor Corona (Dezember 2019) zeigt: Das Niedriginflationsumfeld vor der Pandemie verhindert in diesen Ländern einen so deutlichen Inflationsschock, wie wir ihn im Rest der G10-Länder erleben. Aus makrotheoretischer Sicht kann man sagen: Geringe Inflationserwartungen mildern den gegenwärtigen Inflationsschock (siehe Grafik 4).