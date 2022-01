Der Goldpreis blickt auf ein durchwachsenes Jahr 2021 zurück. Bereits in der ersten Januarwoche wurde mit 1.950 US-Dollar je Feinunze das noch immer geltende Hoch für das gesamte Jahr erreicht (siehe Grafik 1). Von dort aus ging es zwei Monate lang nahezu ununterbrochen bergab, bis im März bei rund 1.680 US-Dollar das Jahrestief verzeichnet wurde. Nach einem Anstieg bis Anfang Juni auf gut 1.900 US-Dollar fiel der Preis im August fast wieder auf das März-Tief zurück. Seither schwankt der Preis zumeist in einer Spanne zwischen 1.750 US-Dollar und 1.830 US-Dollar. Mitte Dezember notierte Gold knapp 6 Prozent unter dem Jahreseinstandsniveau. Damit dürfte Gold mit großer Wahrscheinlichkeit das Jahr 2021 mit einem Minus abschließen. Der Blick auf Gold in US-Dollar allein verdeckt allerdings einen Teil der zugrunde liegenden Preisentwicklung. Denn der Goldpreis in Euro erreichte im November zwischenzeitlich ein 14-Monats-Hoch und liegt seit Jahresbeginn 2021 leicht im Plus. Auch in anderen Währungen wie Schweizer Franken und japanische Yen erreichte Gold im November zwischenzeitlich das höchste Niveau seit mehr als einem Jahr, auch wenn dieses Niveau nicht gehalten werden konnte und der Preis in Schweizer Franken seit Anfang 2021 wieder leicht im Minus liegt. Denn im Gegensatz zu den Papierwährungen gibt es bei Gold keine Zentralbank, die durch »Gelddrucken« das Angebot beliebig ausweiten und den Wert damit verwässern kann. Die Ausweitung des Goldangebots ist durch die Minenproduktion definiert, die pro Jahr um durchschnittlich 3 bis 4 Prozent steigt. Gold sah sich in diesem Jahr zahlreichen Einflussfaktoren ausgesetzt, die eine bessere Preisentwicklung verhinderten. Zu nennen ist insbesondere die deutliche Aufwertung des US-Dollar, der im November auf handelsgewichteter Basis das höchste Niveau seit Juli 2020 erreichte und 7 Prozent fester notiert als zu Jahresbeginn 2021.