Erst jüngst hat sich der weltweit größte Social-Media-Konzern Facebook in Meta Platforms umbenannt. Hintergrund dieser Änderung ist laut Washington Post vor allem die Neuausrichtung weg von einer reinen Social-Media-Firma hin zu einem »forward-looking creator of a new digital world known as the metaverse«. Im Juli 2014 hatte Facebook (jetzt Meta Platforms) das Start-up Oculus VR für 2 Milliarden US-Dollar übernommen. Andere Tech-Giganten wie beispielsweise Apple arbeiten ebenfalls an Lösungen im Bereich der Virtual Reality.