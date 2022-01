DAX-Schaukelbörse setzt sich zunächst fort

Unsere Einstufung des Anlegersentiments erlebt im Moment große Schwankungen und ist derzeit »neutral«. So warnte vor ein paar Wochen ein VDAX von 15 vor zu viel Sorglosigkeit unter den Investoren (siehe Grafik 2). Der jüngste Kursrutsch des DAX Richtung 15.000 Punkte sorgte dagegen für eine ausgeprägte Nervosität mit einem VDAX von 30. Zuletzt hat sich der VDAX wieder Richtung 20 bewegt in der Hoffnung, dass die Omikron-Variante eventuell mit milderen Krankheitsverläufen einhergeht. Wir erwarten mit Blick auf die Risikofaktoren Omikron, Inflation, Notenbanken und China, dass die Nervosität und der VDAX in den nächsten Wochen recht hoch bleiben.