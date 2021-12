Beispiel

Die Aktionäre von NVIDIA haben auf der Hauptversammlung am 3. Juni 2021 einem Aktiensplit in Höhe von eins zu vier zugestimmt. Für jede alte Aktie erhalten Aktionäre vier neue Aktien. Dadurch wird die Anzahl der Aktien von bisher 625 Millionen auf 2,5 Milliarden Stück erhöht. Die Umstellung an der Nasdaq erfolgte mit Wirkung zum 20. Juli 2021. Das Grundkapital des Unternehmens bleibt unverändert und ist nun in 2,5 Milliarden Aktien aufgeteilt. Das Anteilspapier von NVIDIA wurde mit dem Schlusskurs am 19. Juli 2021 angepasst: von 751,19 US-Dollar auf 187,7975 US-Dollar. Ihr Wert hat sich also durch den Aktiensplit geviertelt.