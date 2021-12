Denn zumindest in den nächsten fünf Jahren dürfte die Ölnachfrage noch weiter steigen, wenngleich sich der Zuwachs nach dem Erreichen des Vor-Corona-Niveaus deutlich abflachen dürfte. Die OPEC rechnet mit einem Anstieg um knapp 14 Millionen Barrel pro Tag bis 2026, wovon der Großteil in der ersten Hälfte des Prognosezeitraums erfolgen sollte. Nach 2030 soll die Nachfrage allerdings kaum noch steigen. Die Ölproduktion dürfte dagegen ohne Investitionen schon nach kurzer Zeit zurückgehen. Ersichtlich ist dies bei der Schieferölproduktion in den USA sowie in einigen OPEC-Ländern wie Venezuela, Algerien, Libyen, Angola und Nigeria. Insbesondere in den westlichen Ländern stehen die Ölunternehmen unter Druck, die CO 2 -Emissionen zu reduzieren, was ihre Bereitschaft zu Investitionen in fossile Energieträger wie Öl verringern dürfte. Die Abhängigkeit von der OPEC+ und deren Marktmacht dürfte daher zunehmen. Dies spricht für höhere Ölpreise in den kommenden Jahren als noch vor kurzem gedacht. Gleiches gilt für Erdgas, das als vergleichsweise emissionsarme und vor allem grundlastfähige Energiequelle für die Stromerzeugung verstärkt zum Einsatz kommen dürfte, bis es hinreichend Speicherkapazitäten für erneuerbare Energien gibt. Asien dürfte dabei weiterhin den Großteil des Angebots von verflüssigtem Erdgas (LNG/liquefied natural gas) auf sich ziehen. Wegen einer sinkenden Gasproduktion in den Niederlanden und in Norwegen wird Europa daher insbesondere auf Russland als Erdgaslieferant angewiesen sein. Der starke Anstieg der Gaspreise in diesem Jahr könnte somit nicht nur ein kurzzeitiges Intermezzo gewesen sein.