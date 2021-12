Divergenzen zur Preiskurve

Als eine der wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten des RSI-Indikators gilt die Divergenz-Analyse. Zu einer Divergenz zwischen RSI-Indikator und der Preiskurve des untersuchten Basiswerts kann es in zwei Konstellationen kommen. Entweder markiert der Basiswert im Verlauf des etablierten Aufwärtstrends ein neues höheres Hoch, während der RSI-Indikator gegenüber seinem zeitlich korrespondierenden Hoch kein neues höheres Hoch erreicht. Dann liegt eine sogenannte negative bzw. bearishe Divergenz vor. Oder der Basiswert markiert im Rahmen des etablierten Abwärtstrends sein neues tieferes Bewegungstief, während der RSI-Indikator gegenüber seinem zeitlich korrespondierenden Tief kein neues tieferes Bewegungstief erreicht. In diesem Fall liegt eine sogenannte positive bzw. bullishe Divergenz vor. Die genannten beiden Konstellationen indizieren, dass der Basiswert in seinem Trendverlauf an Schwung (Momentum) verliert. Dies wiederum macht den Wert anfällig für eine Korrektur oder sogar eine Trendwende, falls sich die Divergenz im RSI-Indikator ausgehend von einem überkauften (oberhalb der 70er-Marke) bzw. überverkauften (unterhalb der 30er-Marke) Niveau aus entwickelte. Die entstandene Divergenz darf als wichtiges Warnsignal aufgefasst werden, stellt jedoch für sich alleine keine ausreichende Begründung für eine Positionierung gegen den noch vorherrschenden Trend dar. Denn nicht selten kommt es zur Ausbildung multipler Divergenzen, bevor schließlich die Preiskurve des Basiswerts eine signifikante Bewegung entgegen dem Trend vollzieht. Sinnvoll erscheint es allerdings meist, die schützenden Stopps trendkonformer Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachzuziehen oder Teilverkäufe zu tätigen.