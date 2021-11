Der Haussezyklus wird von einem intakten zentralen moderaten Haussezyklustrend begrenzt, der zurzeit bei 2.800 Punkten verläuft. Nachdem der Index im April 2015 das damalige Kurshoch um 3.836 Punkte erreicht hatte, legte der Haussezyklus eine Pause ein und ging in eine volatile mehrjährige Seitwärtspendelbewegung unterhalb der Widerstandszone von 3.836 bis 3.867 Punkte über. Auch wenn der Index während der Coronabaisse im März 2020 in einem Sell-Off bis auf 2.302 Punkte gefallen war, hatte diese Seitwärtspendelbewegung aus übergeordneter technischer Sicht einen trendbestätigenden Charakter nach oben. Aus mittelfristiger technischer Sicht etablierte der Index seit dem Coronabaisse-Sell-Off eine neue mittelfristige Haussebewegung. Zunächst durchlief der EURO STOXX 50 eine »V«-Erholung bis an die 200-Tage-Linie und lief dann nach einer kurzfristigen Flaggenkonsolidierung mit einem sehr hohen Aufwärtsmomentum an/in die sechsjährige gestaffelte Widerstandszone bei 3.837 bis 3.867 Punkte.