Diageo, die ein technischer Marathonläufer ist (steht für Aktien, die sich in sehr langfristigen Aufwärtsbewegungen befinden und im Regelfall innerhalb einer neuen Gesamtmarkthausse auch neue Allzeithochs erreichen), befindet sich seit 1992 in einer intakten langfristigen Bilderbuchhausse. Nachdem Diageo im September 2019 das damalige Allzeithoch bei 3.633 britischen Pfund erreicht hatte, kam es zu einer technischen Korrektur, die sich aufgrund der Corona-Gesamtmarktschwäche (Februar/März 2020) zu einer Zwischenbaisse mit einem Ausverkauf bis auf 2.139 britische Pfund (März 2020) ausweitete. Dort schlug der Kurs nach oben um und die Aktie erholte sich bis an die 200-Tage-Linie, wo es zu einer trendbestätigenden Konsolidierung kam. Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie im November 2020 etablierte die Aktie nach einem ersten Kaufsignal einen neuen mittelfristigen Aufwärtstrend, der sich in den vergangenen Monaten zu einem »normalen« Haussetrend ausgeweitet hat, wobei die Trendlinie dieses Haussetrends zuletzt bei 3.500 britischen Pfund angekommen ist.