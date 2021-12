War die RBA das Problem oder war es das Renditeziel?

Seit die australische Notenbank RBA (Reserve Bank of Australia) ihr 3-jähriges Renditeziel Ende Oktober urplötzlich und für den Markt völlig unerwartet aufgab, hat der australische Dollar deutlich an Boden gegenüber dem US-Dollar eingebüßt. Das mag verwundern, war der überraschende Schritt der Notenbank doch in Richtung eines Ausstiegs aus der expansiven Geldpolitik. Doch seitdem scheint der Markt ins Zweifeln gekommen zu sein. Dabei dürfte dies wenig damit zu tun haben, dass die RBA in ihrer zwei Tage später folgenden Sitzung erklärte, sie gehe weiterhin davon aus, dass sie ihren Leitzins erst im Jahr 2024 erhöhen werde, da wohl erst dann die nötigen Rahmenbedingungen erfüllt seien. Wie viel sind solche Aussagen noch wert, nachdem sie den Markt zuvor derart in die Irre geführt hat?