Ein Gradmesser für diese Entwicklung kann der Euro-Bund-Future sein, oft einfach nur Bund-Future genannt. Der Bund-Future ist ein börsengehandeltes Termingeschäft und besteht in der Theorie aus einer fiktiven 10-jährigen Bundesanleihe mit einem Zinskupon in Höhe von 6 Prozent. Diese theoretische Anleihe wird zu einem bestimmten Kurs gehandelt. Angenommen, der Kurs des Bund-Futures liegt bei 100, dann entspräche das einem Renditeniveau in Deutschland von 6 Prozent pro Jahr. Anleihen werden am Laufzeitende in der Regel zu 100 Prozent zurückgezahlt, und wenn der Kupon der Anleihe bei 6 Prozent liegt, entspricht das genau der Rendite. Notiert der Kurs des Bund-Futures über 100, dann liegt die Rendite unterhalb von 6 Prozent und umgekehrt.