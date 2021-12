General Electric (GE) will sich aufspalten. Ziel ist eine direktere Steuerung der einzelnen Sparten und vor allem eine Verringerung des Konglomeratabschlags in der Bewertung. Die Medizintechnik ist wenig zyklisch, die Erholung im Energiegeschäft und in der Luftfahrt steht erst noch bevor. Der Konzern hat aber mit einem starken Cashflow die Verschuldung im Griff.