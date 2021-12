DAX robust trotz der großen Inflationssorgen

Die Entwicklung der DAX-Gewinnerwartungen war zuletzt besser als erwartet, da viele DAX-Unternehmen mit ihren Quartalszahlen bewiesen haben, dass sie höhere Kosten beispielsweise für Transport und Rohstoffe über höhere Verkaufspreise an ihre Kunden weiterreichen können. Auch der Ausblick für die DAX-Gewinne für 2022 ist weiter positiv. So sind in den vergangenen drei Monaten die 2022er-Gewinnerwartungen für 24 der 40 DAX-Unternehmen gestiegen (siehe Tabelle 1).