An der Börse ist Facebook schon Meta – Retail-Stores geplant

Im Rahmen der Umfirmierung werden die Aktien an den Börsen bereits unter der Bezeichnung Meta Platforms Inc. gehandelt. Die Wertpapierkennungen bleiben zunächst unverändert, ab dem 1. Dezember ändert sich das Börsenkürzel an der NYSE auf »MVRS«. Im Rahmen der Umstellung wird Meta künftig in zwei Segmenten berichten. Unter der neuen Dachgesellschaft Meta wird das operative Geschäft weiterhin mit der »Family of Apps« erwirtschaftet, daneben entsteht das neue Zukunftssegment »Reality Labs«. Meta sucht künftig die Nähe zum privaten Endkunden und plant offenbar die Eröffnung von Geschäftsräumen (»Showrooms«), in denen unter anderem die VR-Brillen sowie Anwendungen des Metaverse im Einsatz gezeigt werden können. Meta folgt damit Apple, das schon lange erfolgreich auf den Absatzkanal eines Retail-Store-Netzes setzt.