Der DAX 40 hat es endlich auch geschafft und setzt erneut zur Rekordfahrt an. Der Index kletterte das erste Mal in seiner Geschichte etwas deutlicher über die Marke von 16.000 Punkten. Vor allem die positiven Impulse aus den USA sorgen für Rückenwind. Dort haben die großen Indizes bereits früher neue Rekorde aufgestellt. Im Zertifikatebereich steht der Index weiterhin an der Spitze der beliebtesten Basiswerte.