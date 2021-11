Der Aktienstratege Andreas Hürkamp stellt die Prognosen der Commerzbank für Konjunktur, Zinsen und Währungen für das kommende Jahr vor. Anschließend beleuchtet er, welche Auswirkungen das Konjunkturumfeld auf die Gewinne der deutschen Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 haben wird. Zudem stellt er heraus, wie sich die Dividenden der 40 DAX-Unternehmen entwickeln könnten und welche Aktien spannende Dividendeninvestments für 2022 sind. Schließlich wirft Andreas Hürkamp noch einen Blick auf die Bewertung am deutschen Aktienmarkt und gibt Investoren Entscheidungsregeln an die Hand, in welchen Phasen sie im Aktienjahr 2022 Positionen entweder aufstocken oder abbauen sollten.