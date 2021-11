Markus Bauer aus Goslar meldete sich bereits einen Monat vor dem Börsenspielstart an und legte direkt am 6. September los. Zum Glück gibt es für jeden Teilnehmer zwei Depots in Höhe von 100.000 Euro. So gut es für Markus in seinem ersten Depot lief, so schlecht war seine Performance in seinem zweiten. So nutzte er mehrmals eine Funktion, die sich so mancher Trader wünschen würde: Er stellte mehrmals sein zweites Depot auf den Startwert von 100.000 Euro zurück. Während der acht Wochen des Börsenspiels setzte er ausschließlich auf Classic Turbo-Optionsscheine auf den DAX. Seine Strategie war zwar denkbar einfach, jedoch mit viel Arbeit verbunden. Im Schnitt platzierte er 100 Transaktionen am Tag. Nach dem Eröffnen einer Position wurde sie genau beobachtet. Verluste wurden zeitnah begrenzt, Gewinne wurden laufengelassen und bei einem bestimmten Ziel realisiert. Zwei Drittel seiner eröffneten Handelsgeschäfte schloss er mit einem positiven Ergebnis. Es gab jedoch mit einem Minus von 29.000 Euro auch größere Rücksetzer in seinem Depot. Allerdings überwogen Gewinnmitnahmen zwischen 1.000 und 3.000 Euro, wobei sein höchster Profit bei etwas über 19.000 Euro lag. Mit einem Depotwert von 1.175.857,68 Euro trägt sich Markus Bauer als 19. Gewinner des Börsenspiels Trader 2021 ein. Wir gratulieren ihm recht herzlich zu seinem Gewinn, einem Jaguar I-PACE im Wert von über 80.000 Euro.