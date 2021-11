Die beispielhafte Darstellung in der Tabelle verdeutlicht, wie die Optionsscheine und Zertifikate von Société Générale auf die Deutsche Lufthansa-Aktie angepasst wurden. Da bei einigen Produkten nach der Kapitalmaßnahme Bezugsverhältnisse mit Nachkommastellen ausgewiesen werden, kann bei Fälligkeit ein Teil der Rückzahlung in bar erfolgen. Notiert beispielsweise die Deutsche Lufthansa-Aktie am Bewertungstag 19. November 2021 über 5,00 Euro, wird beim Discount-Zertifikat (WKN: SF4 FJH) der Cap in Höhe von 5,00 Euro pro Aktie ausgezahlt. Allerdings hat der Zertifikate-Inhaber Anspruch auf 1,4 Aktien pro Zertifikat. Die Gesamtrückzahlung beträgt demnach 5,00 Euro x 1,4 = 7,00 Euro, was dem alten Cap (Höchstbetrag) entspricht. Notiert die Aktie hingegen zum Schlusskurs am Bewertungstag bei 4,80 Euro, bekommt der Anleger die Aktie sowie einen Baranteil in Höhe von 1,92 Euro (Baranteil = 4,80 Euro x 0,4) eingebucht. Der Basispreis und die Knock-Out-Schwelle der Unlimited Turbo-Optionsscheine werden um die Differenz zwischen dem alten (8,377 Euro) und neuem Schlusskurs (5,9785 Euro) angepasst. Sie beträgt 2,3985 Euro.