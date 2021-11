Berechnung und Basis-Interpretation

Die Formel zur Berechnung des RSI lautet RSI = 100–(100/1 + RS), wobei RS der Quotient aus dem Durchschnitt der Schlusskursbewegungen von x Tagen mit steigenden Kursen und dem Durchschnitt der Schlusskursbewegungen von x Tagen mit fallenden Kursen ist. Die Standardeinstellung für x ist 14 Tage. Der Indikator kann natürlich auch auf Basis des Wochencharts, Stundencharts etc. berechnet werden. Um den Indikator empfindlicher zu machen, kann die Periodenlänge verkürzt werden. Man erhält dadurch mehr Signale, was für kürzerfristige Trader relevant ist. Häufig finden die Periodenlängen 5,7 und 9 Anwendung. Aber auch eine Verlängerung der Periodenlänge auf beispielsweise 21 oder 30 findet gelegentlich Anwendung für längerfristige Betrachtungen. Der Indikator oszilliert zwischen 0 und 100. Grundsätzlich gelten Werte über 70 als überkauft und Werte unter 30 als überverkauft. In einer überkauften Marktsituation ist der Basiswert anfällig für eine Abwärtsbewegung, während eine überverkaufte Situation den Wert anfällig für eine Kurserholung macht. Diese Interpretation gilt vor allem in trendschwachen Phasen, das heißt insbesondere, wenn sich der Wert in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung befindet. Einige Anwender verändern die Niveaus für den Überkauft- und Überverkauft-Bereich je nach dem Vorliegen eines Aufwärtstrends oder Abwärtstrends. Demnach kann der Basiswert in einem Aufwärtstrend bereits bei einem RSI unter 40 als überverkauft gelten, während eine Überkauftheit erst über 80 gegeben wäre. In einem Abwärtstrend würde entsprechend bereits eine überkaufte Situation oberhalb von 60 Punkten vorliegen, während erst unter 20 Punkten eine überverkaufte Situation gegeben wäre. Das eigentliche Signal für eine mögliche Trendwende im Basiswert läge in allen genannten Fällen in einem Verlassen des überverkauften Bereichs (Kaufsignal) bzw. des überkauften Bereichs (Verkaufssignal). Wie immer in der Technischen Analyse gilt auch hier: Signale, die in Richtung des übergeordneten Trends weisen, sind zuverlässiger als solche, die komplett antizyklisch sind. Angemerkt sei noch, dass einige Trader auch das Schneiden der Mittellinie (50) als Handelssignal erachten. Ein Kaufsignal entstünde bei einem Schneiden der 50er-Linie von unten nach oben, ein Verkaufssignal bei einem Schneiden der Mittellinie von oben nach unten. In der kommenden Folge werden wir uns im Zusammenhang mit dem RSI-Indikator mit dem Thema Trendlinien, Formationen, Divergenzen sowie der Kombination mit anderen Analysetechniken beschäftigen.