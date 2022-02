Der DAX befindet sich aus langfristiger technischer Sicht seit März 2009 (Start bei 3.589 Punkten) in einem technischen Haussezyklus, wobei mit dem bisherigen Allzeithoch bei 16.030,33 Punkten (13. August 2021) ein Zugewinn von ca. 347 Prozent entstanden ist. Durch die Indexreform vom September 2021 hat der DAX jetzt 40 statt 30 Titel, was einerseits zu einer besseren Diversifikation mit Blick auf die vertretenen Sektoren geführt hat. Andererseits hat der DAX auch eine »index-technische Last« mitbekommen, da die zehn neuen Titel, von denen sieben im Vorfeld der Index-Anpassung neue Allzeithochs erreichten, eine sehr »sportliche Bewertung« (zum Beispiel bei Kurs-Gewinn- und Kurs-Buch-Werten) aufweisen. Es sollte daher nicht überraschen, wenn es einige Quartale dauert, bis sich diese »sportliche Bewertung« durch eine Relative Schwäche dieser neuen Titel »auflöst«, was den DAX 40 (leicht) belasten dürfte. Aus mittelfristiger technischer Sicht startete der Index am Corona-Baisse-Low bei 8.256 Punkten (März 2020) eine Hausse. Hierbei bildete sich ab Mai 2021 ein Aufwärtstrendkanal heraus und zuletzt ist der Index in eine Seitwärtsbewegung mit der Unterstützungszone 14.800 bis 15.000 Punkte und der Widerstandszone um 16.000 Punkten übergegangen.