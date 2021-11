Die internationale Tendenz eines Einstiegs in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik, die sich zum Beispiel in der US-Tapering-Diskussion (das heißt der Diskussion über das Zurückfahren der umfangreichen US-Anleihekaufprogramme), den Leitzinsanhebungen einiger internationaler Notenbanken (wie zum Beispiel Norwegen und Neuseeland) sowie den zuletzt moderat gestiegenen Long-Bond-Renditen auf beiden Seiten des Atlantiks zeigt, setzt aus technischer Sicht derzeit einigen Branchen zu, die einen hohen Verschuldungsgrad aufweisen. Wenn ein solcher Sektor dann auch noch einer intensiven Wettbewerbssituation ausgesetzt ist und zusätzlich mit Blick auf den technologischen Fortschritt umfangreiche Investitionen vornehmen muss, kann eine ausgeprägte Underperformance gegenüber den wichtigen Blue-Chip-Indizes nicht überraschen. Dies trifft zurzeit auf den internationalen Telekom-Sektor zu, was der US-Telekommunikationsgigant AT&T als technisches Musterbeispiel sehr gut veranschaulicht.