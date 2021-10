»Beam me up, Scotty« ist wohl einer der bekanntesten Sätze der Figur Captain Kirk aus der Science-Fiction-Serie Star Trek. Gespielt wurde Kirk seinerzeit von William Shatner. Damals hätte er es sich wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass er über 40 Jahre später einmal wirklich ins All fliegen würde. Im Oktober 2021 war er mit seinen 90 Jahren der älteste Mensch, der jemals im All war. Allerdings nicht mit dem »Raumschiff Enterprise«, sondern an Bord des Raketensystems »Blue Shepard«. Möglich gemacht hat den All-Ausflug Amazon-Gründer Jeff Bezos.

