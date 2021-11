Mit Partizipations-Zertifikaten auf Erdgas oder den Ölpreis können Anleger somit über den jeweiligen Future an der Preisentwicklung teilhaben. Da die Preise meist in US-Dollar gehandelt werden, besteht ein Währungsrisiko, da die Zertifikate in Euro umgerechnet werden. Partizipations-Zertifikate lassen sich unter normalen Marktbedingungen jederzeit börsentäglich von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr handeln. Anleger, die ein Depot bei einer von zahlreichen Partnerbanken haben, können diese Wertpapiere unter bestimmten Bedingungen zu günstigeren Transaktionsgebühren handeln. So bietet Société Générale beispielsweise seit dem 1. November 2021 eine Free-Trade-Aktion zusammen mit der Consorsbank an. Ab einem Ordervolumen von 1.000 Euro ist der Kauf oder Verkauf transaktionskostenfrei über den Direkthandel.