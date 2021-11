Die Universal Music Group (UMG) mit Sitz in Hilversum, Niederlande, wurde 1924 gegründet und ist heute der weltgrößte Musikrechteverwerter. Das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftszweige: Recorded music (80 Prozent des Umsatzes, Entwicklung und Vermarktung von Künstlern über alle Plattformen, Streaming und Downloads, Tonträger, sonstige Lizenzen), Music publishing (16 Prozent, Verwertung von Rechten an Kompositionen/Noten in Film, Fernsehen, Werbung) und Merchandising (4 Prozent). Die größten Einzelmärkte sind die USA, Japan, Großbritannien, Deutschland und Frankreich (zusammen ca. 75 Prozent des Umsatzes).

Von den Aktien liegen 20 Prozent in der Hand eines von der chinesischen Tencent geführten Konsortiums, 10 Prozent bei Vivendi und weitere 10 Prozent beim Finanzinvestor Bill Ackman. Mit der Ausschüttung von 60 Prozent des Unternehmens an die eigenen Aktionäre (18 Prozent an Vivendi-Großaktionär Bolloré) startete auch die eigene Börsennotierung in Amsterdam am 21. September 2021. UMG besitzt auch eine Beteiligung an Spotify (Marktwert knapp unter 1,5 Milliarden Euro) und Tencent Music (ca. 150 Millionen Euro). Das Unternehmen beschäftigt über 9.000 Mitarbeiter. (Basis 2020)