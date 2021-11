Barrick Gold ist nach der Fusion mit Randgold künftig der zweitgrößte Goldproduzent der Welt mit Sitz in Kanada (Referenz ist in dieser Analyse der Börsenhandel in New York, das Unternehmen veröffentlicht seinen Geschäftsbericht zudem in US-Dollar), hinzu kommen Kupfer- und Silberproduktion. Gemessen an der Produktion reichen die Goldreserven für etwa 13 Jahre bzw. 11 Jahre bei den bestehenden Minen. Das Unternehmen betreibt vor allem sehr große Minen in den USA, Lateinamerika und Afrika, daneben in Australien und Kanada. Ein Gold-Hedging wird nicht mehr betrieben. Dadurch steigen die Gewinn- und Kursvolatilität – das Unternehmen spürt direkter die Goldpreisschwankungen.