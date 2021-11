Die Folgen der steigenden Inflation

Mittlerweile klagen laut einer Ifo-Umfrage bereits 77 Prozent der deutschen Industrieunternehmen, der Materialmangel beeinträchtige ihre Produktion. Die davon besonders betroffenen Autobauer produzieren in Deutschland inzwischen nur halb so viele Wagen wie vor Ausbruch von Corona – ohne dass ein Ende des Materialmangels in Sicht ist. Auf unserer monatlichen Prognosesitzung haben wir angenommen, dass die Probleme bis zum Frühjahr nächsten Jahres anhalten. Denn solange die Coronapandemie nicht weitgehend gebannt ist, kommt es vor allem in China immer wieder zu Lieferproblemen. Außerdem fragen die Konsumenten statt Dienstleistungen weiter ungewöhnlich viele Waren nach, was Materialengpässe von der Nachfrageseite her aufrechterhält.